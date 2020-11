Stand: 12.11.2020 08:07 Uhr Infektionsschutz: Das Land will mehr Schulbusse einsetzen

Niedersachsen plant den Einsatz von zusätzlichen Bussen, um das Corona-Risiko auf dem Schulweg zu senken. In vielen Städten und Landkreisen sind Schülerinnen und Schüler derzeit dicht gedrängt in Bussen und Bahnen unterwegs. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) will den Kommunen nun insgesamt 30 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Mit dem Geld sollen Städte und Landkreise kurzfristig zusätzliche Busse einsetzen können. Der Verkehrsgewerbeverband GVN rechnet damit, dass landesweit 500 Busse samt Fahrer mobilisiert werden können.

