Infa 2020: Einkaufsmesse startet mit reduziertem Programm Stand: 17.10.2020 08:19 Uhr 500 Aussteller, Tausende erwartete Besucher: Heute startet die Verbrauchermesse Infa in Hannover - mit deutlich reduziertem Programm. Ein Hygienekonzept soll Schutz bieten.

Trotz landesweit steigender Corona-Zahlen öffnet die Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa heute in Hannover ihre Tore. Ein umfangreiches Hygienekonzept des Veranstalter wurde von den Behörden genehmigt. Nach der niedersächsischen Corona-Verordnung können Messen in diesem Fall unabhängig von der Teilnehmerzahl zugelassen werden. Klar sei aber, dass die Infa anders aussehen werde als in den vergangenen Jahren, hieß es.

Maskenpflicht und Registrierung per E-Mail

Wie andernorts im öffentlichen Leben gilt auch auf der Infa eine Maskenpflicht. Auch der Ticketverkauf läuft anders als gewohnt. Eintrittskarten gibt es nur im Internet und dann auch nur für einen bestimmten Tag. Für das Ticket muss sich jeder Besucher mit seiner E-Mail-Adresse registrieren. An den besucherstarken Tagen von Freitag bis Sonntag können die Gäste auswählen, ob sie die Messe von 10 bis 14 Uhr oder von 15 bis 19 Uhr besuchen möchten. In der Zwischenzeit wird das Gelände den Veranstaltern zufolge für die nächste Gruppe vorbereitet.

Infa soll Vorbild für andere Messen sein

Maximal 9.000 Besucher dürfen gleichzeitig auf der Messe sein. Die Veranstalter glauben, dass die Infa so ein Zeichen setzen und ein Vorbild für andere Messen sein kann. Man erhoffe sich von einer erfolgreichen Infa die nötige Strahlkraft.

Videos 1 Min Hannover: Infa findet unter Corona-Schutzmaßnahmen statt Klaus Wenzel von der Deutschen Messe AG setzt auf die Lenkung von Besucherströmen und eine App zur Kontaktnachverfolgung. (13.10.2020) 1 Min

500 Aussteller in vier Messehallen

Die Infa ist auf dem Messegelände auf einem im Vergleich zu den Vorjahren etwas kleineren Gebiet zu finden. Die rund 500 Aussteller kommen in vier Hallen rund um ein Außengelände unter. Das Einhalten der Abstandsregeln werde auf dem Messegelände problemlos möglich sein, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Messe AG, Jochen Köckler. Organisiert wird die Infa von der Firma Fachausstellungen Heckmann.

Öffnungszeiten und Ticketpreise

Sonnabend, 17. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 10-18 Uhr, Freitag bis Sonntag: Zeitfenster von 10-14 Uhr und von 15-19 Uhr

Tagesticket: 12 Euro, ermäßigt: 11 Euro

"Early Bird"-Tagesticket: 8 Euro (Kontingent begrenzt)

Ticketverkauf nur online, Registrierung mit eigener E-Mail-Adresse notwendig

begrenztes Ticketkontingent für jeden Tag

Drei weitere Messen für 2020 geplant

Später im Jahr sind in Hannover noch eine Maschinenbaumesse, eine Digitalisierungskonferenz und die Pferd & Jagd geplant. Da seit März keine Messen mehr stattgefunden haben, rechnet die Deutsche Messe AG nach eigenen Angaben für dieses Jahr mit einem Verlust von rund 85 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.10.2020 | 09:00 Uhr