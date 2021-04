Industrie-Branchenverbände rechnen mit Produktionszuwachs Stand: 12.04.2021 14:50 Uhr Zum Start der HannoverMesse - in diesem Jahr rein digital - blickt die Industrie überwiegend zuversichtlich in die Zukunft. Die Branchenverbände rechnen für 2021 mit Produktionszuwächsen.

Ein Plus bei der Produktion in Höhe von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr sei realistisch, so Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Es gebe in weiten Teilen der Industrie schon mehr Auftragseingänge als vor der Krise.

Elektroindustrie positiv in 2021 gestartet

Der Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbauer geht von einer ähnlichen Entwicklung aus und rechnet mit einem Plus in Höhe von sieben Prozent beim Produktionsvolumen - drei Prozentpunkte mehr als bisher angenommen. Der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie erwartet ebenfalls,, dass sich die Lage für die Unternehmen stabilisiert. Die Elektroindustrie sei positiv in das Jahr 2021 gestartet.

Weitere Informationen Digitale HannoverMesse: Keine wirklich hohen Erwartungen Wegen Corona läuft die heute startende Industrieschau online ab. Aber kann das den persönlichen Kontakt ersetzen? mehr

Lieferkette und Energiesysteme sind Thema

Als belastend werten die Verbände dagegen noch immer die Risiken durch die Corona-Pandemie sowie Engpässe in den Lieferketten. Vor allem auf Halbleiter für Computerchips müssen viele Firmen derzeit warten. Neue Ideen für Lieferketten, Technologie- und Energiesysteme gehören zu den Themen, die bis Freitag im Rahmen der Hannover Messe von Ausstellern präsentiert werden.

Weitere Informationen Agritechnica verschoben - neuer Termin Frühjahr 2022 Die Landtechnikmesse sollte eigentlich im November dieses Jahres in Hannover stattfinden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.04.2021 | 15:00 Uhr