In die Ihme geflüchtet: Toter aus Fluss in Hannover geborgen Stand: 11.08.2022 16:28 Uhr Polizeitaucher haben am Donnerstag in Hannover eine Leiche in der Ihme gefunden. Sie hatten nach einem Mann gesucht, der in der Nacht zu Mittwoch auf der Flucht vor der Polizei in den Fluss gestiegen war.

Die Taucher bargen den männlichen Leichnam am späten Donnerstagmittag unter der Spinnereibrücke aus der Ihme, einem Nebenfluss der Leine. Was zum Tod des Mannes geführt hat, ermittelt nun der Kriminaldauerdienst. Ob es sich bei dem Toten tatsächlich um den gesuchten Flüchtigen handelt, muss noch geklärt werden, wie es heißt. Die Identität des Toten muss noch überprüft werden, hieß es von der Polizei.

Mann versuchte, durch den Fluss zu schwimmen

Der gesuchte 32-Jährige hatte am Dienstagabend im Vorbeifahren auf dem Fahrrad im Stadtteil Linden-Nord einem 36-Jährigen in den Bauch getreten. Da das Opfer und sein Begleiter den Angreifer detailliert beschrieben, konnten Polizisten den Tatverdächtigen kurze Zeit später identifizieren. Als der Mann die Beamten sah, flüchtete er. Laut Polizei sprang er in die Ihme und versuchte, den Fluss zu durchschwimmen. Durch die Strömung sei er jedoch abgetrieben und untergegangen.

Personalausweis von Gesuchtem gefunden

Noch in der Nacht begann eine großangelegte Suchaktion, die am Mittwoch fortgesetzt wurde - zunächst erfolglos. Bei der Suche fanden Einsatzkräfte allerdings einen im Wasser treibenden Rucksack und einen Personalausweis. Beamte, die den Mann verfolgt hatten, erkannten den Gesuchten darauf laut Polizei wieder.

