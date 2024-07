Stand: 23.07.2024 05:49 Uhr In der Region Hannover leben so viele Störche wie noch nie

In der Region Hannover haben sich in dieser Saison 167 Störche niedergelassen. Das sind so viele wie noch nie. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr beträgt mehr als zehn Prozent, sagte der Naturschutzbeauftragte für die Weißstorchbetreuung in der Region Hannover, Reinhard Löhmer. Damit wird der bisherige Rekordwert aus dem vergangenen Jahr übertroffen. Als Grund für den Anstieg gelten die Folgen des Klimawandels. Durch die höheren Temperaturen müssen die Störche nicht mehr den gefährlichen Flug über das Mittelmeer Richtung Nordafrika antreten. Stattdessen können sie die kalte Jahreszeit in Südeuropa verbringen. Deshalb überleben nach Ansicht von Experten mehr Störche als früher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.07.2024 | 15:00 Uhr