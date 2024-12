In Pappkarton ausgesetzt: Fünf Welpen auf Rastplatz gefunden Stand: 10.12.2024 14:20 Uhr Auf einem Rastplatz an der A2 bei Lehrte sind am Montag fünf Hundewelpen in einem Karton gefunden worden. Das Tierheim Burgdorf hofft nun auf Hinweise zur Halterin oder dem Halter.

von Alicia Lippke

Am frühen Montagmorgen hat ein Mann die Welpen in einer Senke auf dem Rastplatz bei Lehrte entdeckt, wie das Tierheim Burgdorf dem NDR Niedersachsen mitteilte. Die Tiere hätten dort hinter einer Mülltonne in einem Pappkarton gesessen, der vom Regen völlig durchnässt war. Der Finder habe die Welpen kurz darauf dem Tierheim übergeben, wo sie nun aufgepäppelt werden. "Die haben Glück gehabt, dass sie gefunden wurden", sagte eine Mitarbeiterin des Tierheims.

Welpen kamen vermutlich über Balkanroute

Die Mischlinge waren laut der Mitarbeiterin völlig entkräftet und wurden positiv auf Flöhe sowie einen weiteren Parasiten getestet. Sie vermutet, dass die Hunde über die Balkanroute nach Deutschland gekommen sind, da die A2 als Ost-West-Strecke dafür bekannt ist. "Das ist sehr naheliegend", sagte sie. Zum jetzigen Zeitpunkt stünden die Hunde nicht zur Vermittlung. Das Team im Tierheim kümmere sich erstmal um die Welpen, bis sie bereit für ein neues Zuhause sind, so die Mitarbeiterin.

Tierheim bittet um Hinweise

Bislang ist unklar, wer die Welpen dort ausgesetzt hat, wie die Mitarbeiterin des Tierheims dem NDR Niedersachsen sagte. Durch eine Fußgängerbrücke, die zum Rastplatz führt, könnte die Person aus beiden Fahrtrichtungen gekommen sein, um die Tiere dort auszusetzen, vermutet sie. Zeuginnen und Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden daher gebeten, sich beim Tierheim Burgdorf unter der Telefonnummer (05136) 35 45 oder per E-Mail unter info@tierheim-burgdorf.de zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere Tiere