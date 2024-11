In Japan vermisster 21-Jähriger aus Burgdorf ist tot Stand: 06.11.2024 16:29 Uhr Der vermisste 21-Jährige aus Burgdorf (Region Hannover) ist tot. Ein Abgleich der DNA bestätigte die Identität des jungen Mannes, teilte die Polizei in Japan auf Anfrage des NDR Niedersahsen mit.

Demnach soll ein Zeuge am 1. November einen leblosen Körper vor der Küste vor Takura-zaki in der Präfektur Wakayama gesichtet haben. Die alarmierte Küstenwache barg den nur mit einer Jeans bekleideten Leichnam aus dem Wasser. Unklar ist die Todesursache: Ob ein Gewaltverbrechen vorliegt oder ob der Burgdorfer bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, könne man noch nicht sagen, so ein Polizeisprecher gegenüber dem NDR. Der Leichnam werde obduziert.

Handy und Reisepass des Vermissten in Japan gefunden

Einige Tage nach dem Verschwinden des 21-Jährigen hatten Zeugen mehr als 40 persönliche Gegenstände entdeckt. Eine Frau soll demnach sein Handy am 12. Oktober auf einem Gehweg nahe dem Fluss Kinokawa in der Stadt Wakayama gefunden haben, wie eine japanische Journalistin dem NDR sagte. Auf einer Toilette sollen dessen Reisepass, Kleidungsstücke und eine Halskette gelegen haben. Der Reisekoffer wurde am 30. Oktober in einem Schließfach am Bahnhof Wakayama gefunden. Das Portemonnaie ist bisher nicht aufgetaucht.

