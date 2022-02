In Hannover gefasst: 17-Jähriger bestreitet Anschlagspläne Stand: 01.02.2022 12:43 Uhr Der 17-Jährige, der am Sonnabend im Hauptbahnhof Hannover festgenommen wurde, hat in einer ersten Anhörung bestritten, einen Anschlag geplant zu haben.

Das teilte die für Terrorverfolgung zuständige Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Dienstag mit. Derzeit würden das Handy des jungen Mannes und weitere Speichermedien ausgewertet, sagte ein Sprecher. "Wir prüfen natürlich auch, mit wem er in Kontakt gestanden hat." Weitere Festnahmen habe es demnach aber bislang nicht gegeben. Es sei noch nicht entschieden, ob gegen den 17-Jährigen aus Kerpen (Nordrhein-Westfalen) ein Haftbefehl beantragt wird. Er kann aus Gründen der Gefahrenabwehr noch bis Freitag in Polizeigewahrsam bleiben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt.

Seit 2020 bei den Behörden "auf dem Radar"

Er soll sich "durch andere in Fertigkeiten zur Begehung eines islamistisch motivierten Anschlags" unterwiesen lassen haben, so die Generalstaatsanwaltschaft weiter. Eine konkrete Vorbereitung auf eine Tat soll es aber nicht gegeben haben. Am Dienstag hieß es aus Kreisen der Ermittler, der Jugendliche habe über Social-Media-Kanäle Kontakt zu IS-Anhängern unterhalten. Seit Mitte 2020 sei er "auf dem Radar" der Behörden gewesen und mehrfach als "Prüffall Islamismus" aufgefallen.

Kontakte zu Extremisten im Raum Hannover?

Derzeit werde geprüft, ihn als islamistischen Gefährder einzustufen. Einem Bericht des "Kölner Stadt-Anzeigers" nach soll der Jugendliche Kontakt zu einer Gruppe Islamisten in Hannover unterhalten haben. Von dieser sei er aufgefordert worden, einen Anschlag in Köln zu verüben. Die Generalstaatsanwaltschaft kommentierte diesen Bericht nicht.

Beamte durchsuchten Zug nach Sprengstoff

Der Staatsschutz in Köln war am Sonnabend durch Informationen aus dem privaten Umfeld des 17-Jährigen von einer möglichen Gefährdungslage in Hannover ausgegangen. Um 17 Uhr spürten Fahnder den Verdächtigen am Hauptbahnhof in Hannover auf und nahmen ihn fest. Dem "Kölner Stadtanzeiger" zufolge soll er ein Ticket nach Köln in der Hand gehabt haben. Weil er sich kurz zuvor in einer Toilette in einem Intercity aufgehalten hatte, stoppten Beamte den Zug nahe Wunstorf und durchsuchten ihn mit Spürhunden auf Sprengstoff. Fündig wurde sie allerdings nicht. Der Zug mit rund 100 Passagieren an Bord konnte seine Fahrt nach einer Stunde fortsetzen.

