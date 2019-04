Stand: 18.04.2019 15:06 Uhr

In Hannover fehlen zunehmend Schulplätze

Der Fall einer 16-jährigen Schülerin aus Hannover, die nach einem Umzug in die Landeshauptstadt drei Monate lang keinen Schulplatz erhalten hatte, hat für Aufsehen gesorgt. Ihr Fall ist kein Einzelfall. Nach Angaben der niedersächsischen Landesschulbehörde gab es in Hannover jüngst 24 Kinder und Jugendliche ohne Schulplatz. Für alle sei inzwischen ein Platz gefunden, sagte eine Sprecherin der Landesschulbehörde NDR.de. Üblicherweise könne die Behörde nach spätestens zwei bis drei Wochen einen Platz zuweisen. Doch das Phänomen, dass Schüler vorübergehend keinen Schulplatz haben, habe sich in der Landeshauptstadt seit zwei Jahren verschärft, sagte die Sprecherin.

Lediglich Einzelfälle in anderen Kommunen

Aus anderen Kommunen seien lediglich Einzelfälle bekannt, so die Sprecherin. Sobald sich dann die Behörde einschalte, sei in der Regel innerhalb weniger Tage ein Platz gefunden. Das Prozedere läuft dabei folgendermaßen ab: Die Landesschulbehörde erhält eine Liste vom Schulträger mit den Namen der Kinder und Jugendlichen ohne Schulplatz. Daraufhin kontaktiert die Behörde die infrage kommenden Schulen. Diese könnten es ablehnen, einen Schüler aufzunehmen, etwa weil die Klassen zu voll seien, so die Sprecherin. In Extremfällen könne eine Schule angewiesen werden, einen Schüler aufzunehmen. Warum es im Fall der 16-Jährigen aus Hannover trotzdem drei Monate gedauert hat, bis sie einen Schulplatz hatte, beantwortete die Sprecherin mit Verweis auf den Datenschutz nicht. Auf den Einzelfall dürfe sie nicht eingehen.

Stadt: Mindestens eine weitere Sekunderschule I notwendig

Das Problem fehlender Schulplätze hat sich nach Angaben der Stadt Hannover seit dem Ende des ersten Schulhalbjahres 2018/19 verschärft. Als Gründe dafür nennt die Stadt die steigende Zahl der Schulformwechsler und einen anhaltenden Zuzug von Schülern aus anderen Städten und Gemeinden sowie aus anderen EU-Ländern und Krisengebieten. Außerdem führe ein Anstieg der Zahl von Schülern mit besonderem Förderbedarf zu einer sogenannten Doppelzählung und dadurch zu einer Verringerung der vorhandenen Schulplätze. Dadurch fehlten an einigen Schulformen wie Haupt-, Ober und Gesamtschulen Plätze, die auch während des laufenden Schuljahres mit neuen Schülern belegt werden könnten. Um den steigenden Bedarf an Schulplätzen zu decken, ist laut Stadt mindestens eine weitere Sekundarschule I notwendig.

