Stand: 01.09.2021 09:00 Uhr In Hannover entsteht landesweit größtes Mutter-Kind-Zentrum

Politiker und Krankenhaus-Vertreter legen am Mittwoch den Grundstein für das größte Mutter-Kind-Zentrum in Niedersachsen. Das Gebäude entsteht auf dem Gelände des Kinderkrankenhauses auf der Bult in Hannover und soll bis 2023 fertig sein. Bei dem Projekt hat sich das Kinderkrankenhaus mit dem Gesundheitskonzern Diakovere zusammengetan. Die diakonischen Krankenhäuser Henriettenstift und Friederikenstift verlegen Planbetten aus der Geburtshilfe in das neue Zentrum. Das Zentrum in Hannover ist auf 4.500 Geburten pro Jahr ausgelegt. Für den Bau sind rund 70 Millionen Euro veranschlagt. Unter anderem werden Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) und die Schirmherrin Erbprinzessin Ekaterina von Hannover bei der Grundsteinlegung erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.09.2021 | 08:30 Uhr