In Hannover entstehen 15 Wohnungen für Obdachlose

Die Stiftung "Ein Zuhause" hat mit dem Bau von günstigen Mietwohnungen für Obdachlose in Hannover begonnen. Im Stadtteil Vahrenwald entstehen 15 Unterkünfte mit einer Fläche von 35 bis 42 Quadratmetern, sagte Stiftungsrat Andreas Sonnenberg am Freitag beim Richtfest. Damit werde das Konzept "housing first" verfolgt, nach dem Obdachlose zuerst eine Wohnung brauchen, um dann ihr Leben wieder geregelt zu bekommen. Das Land Niedersachsen sowie die Stadt und Region Hannover fördern das Vorhaben mit 900.000 Euro. Die Stiftung investiert 400.000 Euro aus Spenden. Die ersten Bewohner sollen im März einziehen.

