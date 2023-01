Stand: 02.01.2023 09:41 Uhr In Hameln zahlen Anwohner jetzt 200 Euro fürs Parken

In Hameln müssen Bürgerinnen und Bürger seit Jahreswechsel fast sieben Mal mehr fürs Anwohner-Parken zahlen. Nach einem Ratsbeschluss von Ende September kostet das Jahresticket nun 200 Euro statt zuvor 30 Euro. Damit erhebt Hameln die höchste Gebühr in ganz Niedersachsen. Ursprünglich wollte die Stadt sogar 360 Euro haben. Das war aber an heftigen Protesten gescheitert. Die höhere Summe soll nun ab 2024 gelten. Die Anwohner-Parkgebühr war jahrzehntelang gedeckelt. Vor kurzem erlaubte der Bund den Kommunen, selber Gebühren festzulegen.

