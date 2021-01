Stand: 29.01.2021 08:50 Uhr Impfzentrum in Hannover öffnet Montag: 450 Impfungen pro Tag

Das Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover wird am kommenden Montag, 1. Februar, öffnen. Dort werden nach offiziellen Angaben zum Start 450 Menschen pro Tag geimpft. Das sind zunächst vor allem die Über-80-Jährigen, die am Donnerstag einen der wenigen Termine bekommen haben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Sobald mehr Impfstoff bereit stehe, würden auch die Kapazitäten aufgestockt, erklärte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Grundsätzlich stünde genug Personal bereit, um täglich 1.000 Menschen zu impfen. Parallel wird in Alten- und Pflegeheimen vor Ort geimpft, so haben dort bereits rund 15.000 Menschen eine erste Impfdosis erhalten.

