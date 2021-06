Stand: 11.06.2021 09:53 Uhr Impfzentrum Celle: Neuer Standort nötig?

Aufgrund gesunkener Corona-Zahlen sind auch im Landkreis Celle Konzerte und Theaterabende wieder erlaubt. Das stellt die Kommune allerdings vor ein Problem, wie die "Cellesche Zeitung" berichtet. Denn das Impfzentrum ist momentan in dem Veranstaltungsort CD-Kaserne in Celle untergebracht - genau dort sollen ab September unter anderem wieder Konzerte stattfinden. Deshalb läuft der Vertrag Ende August aus, wie die Zeitung schreibt. Weil bisher geplant ist, dass die Impfzentren in Niedersachsen bis Ende September arbeiten, muss der Landkreis womöglich für vier Wochen einen neuen Standort suchen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.06.2021 | 07:30 Uhr