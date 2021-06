Stand: 24.06.2021 20:40 Uhr Impfzentrum Alfeld darf bis 30. September weiter impfen

Das Impfzentrum in Alfeld (Landkreis Hildesheim) wird nun doch bis zum 30. September weiter betrieben. Das habe das Sozialministerium mitgeteilt, sagte die Erste Kreisrätin Hildesheims, Evelin Wißmann (CDU). Zuvor hatte das Land den Betrieb des Impfzentrums nur bis Ende Juli genehmigt. Deshalb hatte sich der Landkreis schriftlich an das Sozialministerium gewandt. Darin hieß es, sollte das Zentrum in Alfeld Ende Juli schließen, müssten die Kapazitäten im anderen Zentrum in Hildesheim erhöht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.06.2021 | 06:30 Uhr