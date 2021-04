Stand: 29.04.2021 19:18 Uhr Impfstoff-Panne in Hannover war wohl nur ein Einzelfall

Die Impfstoff-Panne im Impfzentrum Hannover ist nach Angaben der Stadt kleiner als ursprünglich gedacht. Nur in einem einzigen Fall sei sicher, dass ein falscher Aufkleber in den Impfpass der betroffenen Person geklebt wurde. In einem weiteren Fall könne zudem nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Zweit-Impfung nicht der gleiche Stoff verwendet wurde wie beim ersten Mal, heißt es. Der ärztliche Leiter des Impfzentrums bewertet den Fall aber als medizinisch unbedenklich. Ursprünglich war auch die Stadt von mehreren vertauschten Impfstoffen ausgegangen. Konkret ging es um die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und AstraZeneca, bei denen es im Corona-Impfzentrum auf dem Messegelände in Einzelfällen zu Verwechslungen gekommen sein soll. In dem Zentrum werden den Angaben zufolge täglich deutlich über 4.000 Menschen geimpft.

