Stand: 24.11.2022 09:39 Uhr Impfschaden als Dienstunfall? Lehrerin klagt in Hannover

Kann ein Impfschaden als Dienstunfall gewertet werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute das Verwaltungsgericht Hannover. Geklagt hat eine 62 Jahre alte Förderschullehrerin: Die Frau war im März 2021 von einem mobilen Team in der Schule mit dem Impfstoff von AstraZeneca gegen das Coronavirus geimpft. "Etwa eine Woche später erlitt sie schwerste körperliche Schäden, deren Folgen weiterhin andauern", so das Gericht. Die Frau will erreichen, dass das als Dienstunfall anerkannt wird. Sie argumentiert, dass es sich bei der Impfung um eine vom Land Niedersachsen als ihrem Dienstherren angebotene und zu verantwortende, dienstliche Veranstaltung gehandelt habe. Das beklagte regionale Landesamt für Schule und Bildung lehnte eine Anerkennung als Dienstunfall ab. Es begründete seine Entscheidung damit, dass die Teilnahme an der Impfaktion freiwillig gewesen sei und diese deshalb nicht als dienstliche Veranstaltung gelten könne. Außerdem wären Region und Stadt als Trägerinnen des Impfzentrums verantwortlich.

