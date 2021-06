Stand: 02.06.2021 08:07 Uhr Impfpatenprojekt beendet: 260 Senioren zum Impfen begleitet

Wie komme ich zum Impfzentrum auf dem hannoverschen Messegelände - die Frage hat in den vergangenen Monaten viele Senioren beschäftigt. Der Stadtkirchenverband und das Diakonische Werk Hannover hatten deshalb ein Impfpaten-Projekt ins Leben gerufen, um über 80-Jährige zu fahren und zu begleiten. Nun beenden die Verantwortlichen das Projekt und ziehen Bilanz: 500 Fahrten haben die Ehrenamtlichen absolviert und so 260 Senioren zum Impfzentrum begleitet. Ein Erfolg, so die Verantwortlichen. Das Impfpaten-Projekt sei auch bundesweit beachtet worden, sogar eine Kommune aus Bayern habe Interesse an einer ähnlichen Initiative bekundet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.06.2021 | 08:30 Uhr