Impfpanne in Hannover: 42 Kinder erhalten Erwachsenen-Dosis

Stand: 04.01.2022 07:28 Uhr

Bei der Corona-Impfung von Kindern ist es am Montag im Impfzentrum am Zoo Hannover zur Verwechslung der Impfstoff-Dosen gekommen. Die Region Hannover will das Geschehen schnellstmöglich aufklären.