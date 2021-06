Stand: 29.06.2021 07:28 Uhr Impfen ohne Termin: 240 Menschen nutzen AstraZeneca-Angebot

Rund 240 Personen haben sich am Montag im Impfzentrum in Drakenburg (Landkreis Nienburg) ohne Termin impfen lassen. Der Leiter des Impfzentrums, Lutz Hoffmann, zog im Anschluss an die Aktion ein positives Fazit: Viele junge Menschen hätte das freie Impfangebot angenommen. Der Landkreis hatte im Impfzentrum in Drakenburg ein Sonderkontingent AstraZeneca erhalten. Bei der Aktion wurden mehr als 560 Dosen verimpft. Die übrigen Impfwilligen hatten vorher einen Termin vereinbart.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.06.2021 | 05:30 Uhr