Stand: 24.02.2022 11:39 Uhr Impf-Aktion im Bomann-Museum: Spritze und Teddys schauen

Kostenlose Corona-Impfung mit freiem Eintritt in die Teddy-Ausstellung: Dieses Angebot gilt Donnerstag und Freitag im Bomann-Museum in Celle. Jeweils von 9 bis 15 Uhr 30 Uhr können sich Menschen ab 12 Jahren impfen lassen. Auch die vierte Booster-Impfung wird angeboten. Danach kann es zur Schau "Teddys for Future" gehen: mit Bären in jeder Größe und Farbe, die sich in verschiedenen Szene treffen - beim Grillen oder auch beim Demonstrieren. Wer keine Zeit hat für den Museumsbesuch, bekommt einen Gutschein dafür. Jede Impfung trage auch dazu bei, das kulturelle Angebot zu erhalten, heißt es aus dem Museum.

