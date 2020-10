Immer mehr Rentner arbeiten in ihrem Ruhestand weiter Stand: 19.10.2020 15:43 Uhr Zurzeit haben mehr als 130.000 Menschen in Niedersachsen einen Job, obwohl sie bereits das Regel-Rentenalter erreicht haben.

Nach Angaben der Arbeitsagentur Niedersachsen-Bremen ist die Zahl der Beschäftigten im Rentenalter deutlich gestiegen - in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 45 Prozent, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die allermeisten von ihnen arbeiten auf Minijob-Basis. Sie sind als Fahrer, Hausmeister oder Haushaltshilfe tätig, jobben im Lager oder im Handel an der Kasse.

Im Schnitt 16 Stunden Arbeit wöchentlich

Dass sich Männer und Frauen auch im Ruhestand noch etwas dazuverdienen, hat demnach unterschiedliche Gründe. Neben dem Wunsch, sich mehr leisten zu können, gaben Rentner bei einer Umfrage auch den Spaß an der Arbeit an. Rentner sind heute oft auch körperlich fitter als noch vor Jahren und wollen aktiv bleiben. Außerdem treibt viele das Gefühl an, gebraucht zu werden. Im Schnitt arbeiten die Personen im Ruhestand 16 Stunden pro Woche, verteilt auf zwei bis drei Tage.

Jobs im Rentenalter können durchaus lukrativ sein: Wer das Regelalter erreicht hat, kann ohne Begrenzung hinzuverdienen, ohne dass dies mit der Rente verrechnet wird. In Niedersachsen beträgt die Rente nach 35 Versicherungsjahren im Schnitt rund 1.400 Euro brutto im Monat.

