Stand: 21.12.2021 12:42 Uhr Immer mehr Fahrzeug-Zulassungen in der Region Hannover

In der Region Hannover sind seit 2007 Jahren immer mehr Fahrzeuge zugelassen worden. Das haben die Statistiker der Region ermittelt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr mehr als 780.000 Fahrzeuge angemeldet. Die meisten gibt es in Isernhagen, der Wedemark und in Burgwedel. Zwar steige die Zahl der Elektro- und Hybridfahrzeuge, heißt es. Die meisten Fahrzeuge fahren aber immer noch mit Benzin, Diesel machen ein Drittel aus. Die höchste Dichte an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben weisen mit großem Abstand Isernhagen gefolgt von Langenhagen, Gehrden und der Wedemark auf. Die Zahl der Unfälle in der Region Hannover ging weiter zurück: Im vergangenen Jahr lag sie zum ersten Mal unter der Marke von 5.500.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.12.2021 | 06:30 Uhr