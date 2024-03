Stand: 08.03.2024 16:22 Uhr Immer mehr Fahrgäste nutzen die Busse der sprintH-Linien

Die Busse der sprintH-Linien in der Region Hannover werden offenbar immer beliebter. Im Januar stiegen die Fahrgastzahlen des Schnellbus-Angebots im Vorjahresvergleich an Werktagen außerhalb der Ferien um mehr als 5.600 Menschen. Nach Angaben des Großraum-Verkehrs Hannover (GVH) ist das ein Plus von rund 24 Prozent. Damit seien auf vielen Linien mehr Menschen unterwegs als in der Vor-Corona-Zeit, heißt es. Die sprintH-Linien verbinden das Umland mit der Stadtmitte Hannovers. Sie sollen laut GVH an die hohe Nachfrage angepasst werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr