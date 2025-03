Stand: 19.03.2025 10:29 Uhr Immenser retten ihren Dorfladen: 62.000 Euro Spenden gesammelt

Die Dorfbewohnerinnen und -bewohner von Immensen (Region Hannover) haben ihren Dorfladen gerettet. Das gemeinnützig betriebene Geschäft, der einzige Nahversorger im Ort, stand kurz vor dem Aus. Warum? Weil hier zu wenig eingekauft wurde, viele doch zu den großen Supermarktketten in den Nachbarorten gefahren sind, so Geschäftsführer Michael Clement. Deshalb schrieb der Dorfladen im Dezember rote Zahlen, die Insolvenz drohte. Ein Weckruf für die Anwohner. Sie sammelten Geld für das Geschäft. Rund 62.000 Euro sind laut Clement zusammen gekommen - fast 20.000 Euro mehr als eigentlich benötigt. Viele Kunden seien außerdem Mitgesellschafter geworden, hätten Anteile am Dorfladen erworben. Nun die gute Nachricht: Der Dorfladen ist gerettet. Und die Immenser haben sich vorgenommen, wieder regelmäßig direkt vor Ort einzukaufen.

