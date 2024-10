Stand: 17.10.2024 12:44 Uhr Im Schlamm stecken geblieben: Feuerwehr Holzminden rettet Jungen

In Holzminden ist ein Junge im Schlamm eines Teiches stecken geblieben. Der Zehnjährige und ein Freund hatten laut Feuerwehr am Mittwochnachmittag mit einem Ball gespielt, der schließlich in dem Teich landete. Der Junge habe den Ball zurückholen wollen. Dabei sei er immer tiefer eingesunken. Schließlich habe er sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien können, hieß es. Passanten riefen daraufhin die Feuerwehr. Die Retter zogen ihn dann schließlich mit Hilfe eines Schlauchbootes und Leitern aus dem Schlamm. Der Junge blieb unverletzt und wurde anschließend seinen Eltern übergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.10.2024 | 13:30 Uhr