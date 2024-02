Stand: 23.02.2024 12:29 Uhr Im Parkhaus: 81-jährige Autofahrerin erfasst 84-Jährige

In einem Parkhaus in Celle ist eine 84-Jährige von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau war am Donnerstag zusammen mit ihrem 83-jährigen Ehemann auf dem Weg zu einem Fußgängerabgang, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Per Handzeichen habe der Mann versucht, eine 81-jährige Autofahrerin zum Anhalten zu bewegen, um mit seiner Frau die Fahrbahn überqueren zu können. Die Autofahrerin schätzte die Situation laut Polizei jedoch falsch ein und fuhr weiter, nachdem der Mann den Bereich verlassen hatte. Dabei erfasste sie mit ihrem Pkw die 84-jährige Frau, die mit ihrem Rollator unterwegs war. Die Frau sei gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Nachdem ein Notarzt sie vor Ort behandelt hatte, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

