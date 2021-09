Im Livestream: Die Wahl ist gelaufen - die Politik reagiert Stand: 25.09.2021 12:30 Uhr Rettet Olal Scholz (SPD) seinen knappen Vorsprung vor Armin Laschet (CDU)? Und wo liegen FDP und Grüne?

Livestream hier ab 27.09.2021 09:00 Uhr Jetzt live Live: Niedersachsen Politik zieht Bilanz nach Bundestagswahl

Am Sonntagabend ist die Entscheidung gefallen, wer Angela Merkel (CDU) als Bundeskanzler beerbt. Und am Morgen darauf gibt es die Reaktionen aus Niedersachsen live bei NDR.de. Ab etwa 9 Uhr äußern sich Vertreter der sechs Parteien, die derzeit im Niedersächsischen Landtag vertreten sind. NDR.de zeigt die Landespressekonferenz (LPK) im Zeichen der Bundestagswahl an dieser Stelle im Livestream.

Generalsekretäre und Landesvorsitzende bei der LPK

Diese Politiker stellen sich den Fragen der Presse: Hanna Naber (Generalsekretärin SPD Niedersachsen), Sebastian Lechner (Generalsekretär der CDU in Niedersachsen), Anne Kura und Hans-Joachim Janßen (Landesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen), Jörg Bode (stellvertretender FDP-Landesvorsitzender), Jens Kestner (AfD-Landesvorsitzender) sowie Heidi Reichninnek und Lars Leopold (Landesvorsitzende Die Linke).

