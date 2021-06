Stand: 23.06.2021 21:05 Uhr Illegales Rennen in Hannover - Polizei stoppt Raser

Fahnder haben in Hannover ein illegales Autorennen gestoppt und einen Beteiligten gefasst. Wie die Polizei meldete, hatten in der Nacht zu Mittwoch zwei an einer Ampel wartende Autos stark beschleunigt. Eine Streifenwagenbesatzung hatte an der Ampel hinter einem der Raser gewartet. Die Beamten verfolgten die Fahrzeuge und stoppten eines davon. Der 36 Jahre alte Fahrer zeigte einen gefälschten Führerschein vor und war zudem alkoholisiert. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen eines illegalen Autorennens, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Er musste den Autoschlüssel und den gefälschten Ausweis abgeben. Die Beamten hoffen nun auf Zeugenhinweise, um auch noch den Fahrer des zweiten Wagens zu ermitteln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.06.2021 | 15:00 Uhr