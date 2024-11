Stand: 10.11.2024 14:49 Uhr Illegales Rennen? Autofahrer flüchtet mit Tempo 200 vor Polizei

Mit einer Geschwindigkeit von mehr als 200 Kilometern pro Stunde ist im Landkreis Schaumburg ein Autofahrer vor der Polizei geflohen. Nach Angaben der Beamten war der Gesuchte in der Nacht zu Sonntag in Steinbergen in Rinteln unterwegs. Als er den Streifenwagen erblickte, habe er Gas gegeben und sei über die B83 in Richtung Westendorf/Deckbergen geflüchtet. Die Polizei nahm den Angaben zufolge die Verfolgung auf, konnte den Wagen bei mehr als Tempo 200 aber nicht einholen. Während seiner Flucht habe der Autofahrer waghalsige Überholmanöver gefahren. Zuletzt sei der Wagen auf der B83 kurz vor Fischbeck (Landkreis Hameln-Pyrmont) gesehen worden. Es soll sich vermutlich um einen blauen Porsche 911 mit Hamelner Kennzeichen handeln. Gegen den unbekannten Fahrer werde nun wegen eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugsrennens ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Telefonnummer (05751) 964 60 zu melden.

