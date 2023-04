Stand: 16.04.2023 10:05 Uhr Illegales Glücksspiel: Spielautomaten in Hannover beschlagnahmt

Polizei und Zoll sind in der Stadt und der Region Hannover Sonntagnacht gegen illegales Glücksspiel und andere Straftaten vorgegangen.

Die Behörden haben nach Angaben der Polizei in der Stadt Hannover sowie in Garbsen und Burgdorf Cafés, Shisha-Bars und Wettbüros überprüft. Dabei sollen sie unerlaubte Spielautomaten, sogenannte Fun Games, beschlagnahmt haben, hieß es. Es bestehe darüber hinaus der Verdacht, dass illegale Sportwetten veranstaltet wurden, sagte Polizeikommissarin Berit Figge. Auch die Bundespolizei beteiligte sich mit Spürhunden an der Aktion. "Wir arbeiten mit sehr vielen Zivilkräften, um zu vermeiden, dass der Eindruck entsteht, dass Shisha-Bars per se kriminelle Orte seien", sagte der Einsatzleiter, Polizeioberkommissar Luis-Miguel Herrmann. Er erklärte, dass Mitarbeitende oft Opfer der kriminellen Strukturen werden, da sie beispielsweise unter dem Mindestlohn beschäftigt seien.

