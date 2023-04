Illegales Autorennen: Haftstrafen für beide Angeklagte Stand: 17.04.2023 12:36 Uhr Das Landgericht Hannover hat die beiden Angeklagten im Prozess um ein illegales Autorennen bei Barsinghausen zu Haftstrafen verurteilt. Einen Tötungsvorsatz sieht das Gericht nicht. Der Mordvorwurf ist vom Tisch.

Die 40 Jahre alte Hauptangeklagte muss wegen eines verbotenen Autorennens mit Todesfolge für sechs Jahre ins Gefängnis. Der mitangeklagte 40 Jahre alte Mann muss für vier Jahre in Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte zuletzt für die Frau eine Haftstrafe von mindestens acht und für den Mann von mindestens fünf Jahren gefordert. Zuvor war noch von lebenslanger Haft wegen Mordes die Rede. Die Verteidigung der 40-Jährigen hatten für eine milde Strafe aufgrund eines "außer Kontrolle geratenen Überholmanövers" plädiert. Bei einem Unfall infolge des Rennens waren bei Barsinghausen zwei Kinder gestorben.

AUDIO: Mutmaßliches Autorennen - Urteil verschoben (06.04.2023) (1 Min) Mutmaßliches Autorennen - Urteil verschoben (06.04.2023) (1 Min)

Revision wahrscheinlich

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Verfahrensbeteiligten den Schuldspruch anfechten. Verteidigung, Staatsanwaltschaft sowie die Eltern der getöteten Kinder als Nebenkläger können Rechtsmittel einlegen. Der Fall ginge dann in die nächsthöhere Instanz - in diesem Fall an den Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Der BGH hat in der Vergangenheit ähnliche Fälle verhandelt. Um Revision einzulegen, bleibt den Beteiligten eine Woche.

Mit Tempo 180 auf der falschen Spur über die Bundesstraße

Die Autofahrerin war bei dem Vorfall im Februar 2022 auf einer Landstraße mehr als doppelt so schnell gefahren wie erlaubt. Mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde raste die 40-Jährige neben dem Wagen des Mitangeklagten her. Den Ermittlungen zufolge stieß sie erst mit dem entgegenkommenden Auto eines 50-Jährigen zusammen, danach mit dem Auto einer Familie. Deren Wagen überschlug sich. Ein zweijähriger Junge starb noch am Unfallort, sein sechsjähriger Bruder später im Krankenhaus. Die Eltern, eine damals 29-jährige Frau und ein 37 Jahre alter Mann, erlitten schwere Verletzungen. Auch der Fahrer des gerammten Wagens sowie die Angeklagte kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 40-jährige Mittäter blieb unverletzt.

