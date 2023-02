Illegales Autorennen? Fahrerin wegen Mordes vor Gericht Stand: 24.02.2023 07:34 Uhr Eine 40-Jährige muss sich ab heute wegen Mordes vor dem Landgericht Hannover verantworten. Sie soll bei einem illegalen Autorennen in Barsinghausen einen Unfall verursacht haben. Zwei Kinder starben.

Die Anklage wirft der Frau vor, am 25. Februar vergangenen Jahres auf einer Straße in Barsinghausen (Region Hannover) mit einem anderen Autofahrer um die Wette gerast zu sein. Die Frau soll einen tödlichen Unfall billigend in Kauf genommen haben. Einem mitangeklagten 40 Jahre alten Mann wirft die Staatsanwaltschaft unter anderem Beihilfe zum Mord und zur gefährlichen Körperverletzung vor.

VIDEO: Hannover: Frau wird wegen Mordes angeklagt (17.09.2022) (1 Min)

Mit Tempo 180 in der 70er-Zone

Die beiden Beschuldigten sollen in zwei Fahrzeugen eine längere Strecke mit 180 Kilometern pro Stunde nebeneinander her gefahren sein - auf der Straße mit einer Spur je Richtung gilt Tempo 70. In einer Rechtskurve soll die Frau, die teilweise im Gegenverkehr gefahren sein soll, ins Schleudern geraten sein. Sie kollidierte zunächst seitlich mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines damals 50-Jährigen, bevor sie frontal mit dem Auto einer vierköpfigen Familie zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls flog das Fahrzeug der Familie auf einen Acker und landete auf dem Dach. Die zwei und sechs Jahre alten Kinder starben. Die Eltern, der 50-Jährige und die damals 39 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacherin erlitten schwere Verletzungen.

Urteile für den 30. März vorgesehen

Am ersten Prozesstag soll die Anklageschrift verlesen werden. Die Frau und der 40 Jahre alte Mitangeklagte bekommen die Möglichkeit, Stellung zu den Vorwürfen zu nehmen. Einer Gerichtssprecherin zufolge sind Polizeibeamte als Zeugen geladen. Das Gericht hat zehn Verhandlungstage angesetzt. Die Urteile sollen am 30. März fallen.

