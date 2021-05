Stand: 18.05.2021 15:20 Uhr Illegaler Waffenbesitz: 61-Jährige zu Haftstrafe verurteilt

Wegen eines versteckten Lagers mit illegalen Waffen ist eine 61-Jährige aus Barsinghausen (Region Hannover) zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht Hannover verurteilte die Frau wegen Waffenbesitzes, aber nicht wegen Waffenhandels, weil ihr dies nicht nachzuweisen war, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Insgesamt ging es um 55 Schusswaffen, explosionsfähiges Material sowie mehr als 1.000 Schuss Munition, die in einer Waldhütte auf dem Grundstück der 61-Jährigen und ihres Ehemannes in Barsinghausen im Oktober 2019 entdeckt worden waren. Gegen den Mann läuft ein gesondertes Verfahren. Die Staatsanwaltschaft hatte für eine dreieinhalbjährige Freiheitsstrafe für die Angeklagte plädiert, die Verteidigung dagegen einen Freispruch gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

