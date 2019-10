Stand: 30.10.2019 19:50 Uhr

Illegaler Abschuss: War es der "Problemwolf"?

In der Nähe von Dörverden (Landkreis Verden) ist am Mittwochmorgen ein toter Wolf entdeckt worden. Nach Einschätzung des zuständigen Wolfsberaters sieht es nach einem illegalen Abschuss aus. "So etwas ist nicht akzeptabel und kritisieren wir scharf", sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums in Hannover am Mittwochabend. Über den Fund hatte zunächst die "Kreiszeitung" berichtet. Der tote Wolf ähnelt nach Einschätzung des Wolfsberaters dem gesuchten Rodewalder Wolf. Der tote Wolf soll am Donnerstag zur DNA-Untersuchung in das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin gebracht werden. Wegen des Verdachts eines illegalen Abschusses werde eine Analyse im Schnellverfahren gemacht, sagte die Sprecherin.

Abschussgenehmigung erneut verlängert

Unterdessen ist die befristete Abschussgenehmigung für den Leitwolf des Rodewalder Rudels erneut verlängert worden. Die Anfang des Jahres vom Land erteilte Abschussgenehmigung wäre Ende Oktober abgelaufen. Wie das Umweltministerium mitteilte, werde das Verfahren zur Tötung des Wolfsrüden GW717m "weiter unter Hochdruck" vorangetrieben. Die Gefahr weiterer Risse von geschützten Nutztieren sowie der Weitergabe problematischer Jagdtechniken bestehe unverändert fort, so das Ministerium in einer Mitteilung.

