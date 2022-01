Illegale Radstrecken bleiben Problem - vor allem im Deister Stand: 27.01.2022 12:24 Uhr Immer wieder legen Mountainbikerinnen und Mountainbiker illegale Strecken mitten durch den Wald an. Vor allem im Deister nahe Hannover sind die verbotenen Trails laut Landesforsten ein großes Problem.

"Unabhängig von der Jahreszeit gibt es eigentlich durchgehend frische Reifenspuren", sagt Alexander Ahrenhold, Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten (NLF). Zwar gebe es dort auch legale Strecken, die Versuche, den Mountainbike-Sport auf sie zu begrenzen, glichen jedoch einem "Kampf gegen Windmühlen", so Ahrenhold.

Tiere und Pflanzen leiden

Laut Landesforsten gibt es im Deister derzeit drei legale Trails - und rund 60 verbotene. Schilder würden häufig einfach abgebaut, Barrieren umfahren, sagt Ahrenhold. Teilweise schlügen sich die Radsportlerinnen und Radsportler sogar mit dem Bagger durch dichtes Gebüsch, in das sich Tiere zurückzögen. "Die geraten dann unter Stress, flüchten und werden auch beim Paaren gestört", so der NLF-Sprecher. Und auch die Pflanzenwelt leide. "Mit ihren Strecken durchqueren die Biker - häufig auch aus Unwissenheit - Biotope und stören sensible Arten." Um das zu ändern, müsse man eventuell mehr auf Abschreckung setzen und Bußgelder erheben.



Ähnliche Probleme im Regionalpark Rosengarten

Laut Ahrenhold ist der Deister vor allem für Radsportler aus dem Norden erster Anlaufpunkt. Er glaubt, dass das auch der Grund ist, warum das Problem dort größer ist als beispielsweise im Solling und im Harz. Im Regionalpark Rosengarten südlich von Hamburg hatte es im vergangenen Sommer ähnliche Vorfälle gegeben. Trotz mehrerer erlaubter Strecken habe es teils "harte Eingriffe in die Natur" gegeben, berichtet die Polizei Seevetal. Sie hat Verfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstählen eingeleitet, setzt aber auch auf Prävention. Denn viele Besucher wüssten möglicherweise gar nicht, dass sie sich auf illegalen Strecken durch das Naturschutzgebiet bewegten, hieß es.

