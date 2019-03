Stand: 08.03.2019 08:45 Uhr

Ihme-Zentrum in Hannover verkauft

Teile des Ihme-Zentrums in Hannover sind überraschend verkauft worden. Das hat die Stadt Hannover laut NDR 1 Niedersachsen bestätigt. Erst zu Beginn des Jahres hatte der bisherige Eigentümer, die Berliner Intown-Gruppe, damit begonnen, die Fassade sanieren zu lassen. Die Rathaus-Verantwortlichen sehen nun den neuen Besitzer in der Pflicht. Wörtlich heißt es: Die Entwicklung des Ihme-Zentrums befinde sich im gesamtstädtischen Interesse. Die Stadt hoffe, mit dem neuen Eigentümer konstruktiv zusammenarbeiten zu können. Es werde in den kommenden Tagen erste Gespräche geben. Der Käufer des sanierungsbedürftigen Wohn-, Verwaltungs- und Gewerbekomplexes ist die in Luxemburg ansässige Civitas Property Group. Sie bezeichnet sich selbst als nachhaltig agierendes Immobilien-Unternehmen. Über den Kaufpreis ist bisher nichts bekannt.

Bewohner warten seit Jahren auf Sanierung

Die Berliner Intown-Gruppe hatte Teile des Ihme-Zentrums 2015 übernommen. Die Bewohner des Ihme-Zentrums warten seit Jahren auf Baumaßnahmen in dem maroden Komplex an der Ihme. Intown hatte die Sanierungsarbeiten jahrelang hinausgezögert. Im Juli 2018 stimmten Eigentümerversammlung und Stadt Hannover, die ebenfalls Mieterin ist, schließlich den Plänen des Großinvestors aus Berlin zu, nach denen die Fassade und Teile des Dachs instand gesetzt und modernisiert werden sollten. Wie sich der Eigentümerwechsel auf die weitere Sanierung auswirkt, ist bislang unklar.

Größtes gegossenes Beton-Fundament Europas

Das Ihme-Zentrum im Stadtteil Linden wurde in den 1970er-Jahren als Stadt in der Stadt konzipiert. Errichtet an den Ufern des Flusses Ihme, steht der Komplex auf dem größten gegossenen Beton-Fundament Europas. Die Gesamtfläche beträgt rund 285.000 Quadratmeter. Davon sind 105.000 Quadratmeter gewerbliche Flächen, darunter Büro- und Geschäftsräume. Die rund 860 Wohnungen haben eine Fläche von mehr als 66.000 Quadratmetern. Zum Vergleich: Die Hamburger Elbphilharmonie hat eine Brutto-Gesamtfläche von rund 120.000 Quadratmetern.

