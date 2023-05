Stand: 12.05.2023 11:45 Uhr Igel steckt hinter Zaun fest - Feuerwehr rückt zur Rettung an

Am Freitag sind Polizei und Feuerwehr in Celle zu einer gemeinsamen Tierrettung ausgerückt. Ein Igel befand sich in misslicher Lage: Er hatte sich in einem Zaun verfangen. Der Zaun wurde demontiert und der Igel wieder in die Freiheit entlassen. Die Retter brachten ihn in einen Wald. Der Zaun wurde laut Feuerwehr "wieder ordnungsgemäß zusammengebaut" und der Einsatz für beendet erklärt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.05.2023 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere