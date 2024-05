IdeenExpo 2024 in Hannover: Junge Leute fürs Handwerk begeistern Stand: 02.05.2024 11:57 Uhr Die IdeenExpo hat in diesem Jahr einen neuen Schwerpunkt: Es geht ganz konkret darum, junge Leute für sogenannte MINT-Berufe im Handwerk zu begeistern. Am 8. Juni startet die Messe in Hannover.

Energiewende nur mit Akademikern? Laut Veranstalter der IdeenExpo ist das nicht möglich. Daher brauche es mehr junge Leute, die Lust haben, technisch anspruchsvolle Berufe gerade im Handwerk zu ergreifen, dort, wo konkrete Projekte umgesetzt werden. "Wenn alle nur ein Studium anstreben, wird es nicht gelingen", sagt Cornelia Höltkemeier, Geschäftsführerin der Landesvereinigung Bauwirtschaft Niedersachsen. Die Abkürzung MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Das laut Veranstalter "größte Jugend-Event Europas für Technik und Naturwissenschaften" findet vom 8. bis zum 16. Juni statt. Das Motto lautet: "Mach doch einfach!" Hunderte Mitmach-Exponate von Unternehmen, Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen sollen die Besuchenden zum Experimentieren einladen. "Die Messe vermittelt durch Mitmachen und Experimentieren, was Technik ist und was Technik kann", sagt Olaf Lies, Niedersachsens Wirtschaftsminister (SPD). In Zeiten des Fachkräftemangels gehe es darum, junge Menschen für naturwissenschaftlich-technische Berufe zu begeistern, so die Veranstalter.

Neben dem Mitmach-Programm in den Hallen findet in diesem Jahr auf der IdeenExpo auch ein Wettkampf im Roboterfußball statt. Bei dem Robocup Junior European Championship stehen statt Menschen Roboter als Fußballspieler auf dem Feld. Die Teams zeigen, wie ihre Roboter in einem fußballähnlichen Szenario funktionieren. Außerdem wird es an den Messe-Wochenenden Konzerte und Auftritte von YouTubern, TikTokern und Influencern geben.

Konzertprogramm der IdeenExpo 2024

Samstag, 8. Juni:



Nico Santos

Secret Act

Cro

Paula Engels

Passepartout

IdeenExpo 2024: Eintritt frei

Im letzten Jahr hatte die Messe 425.000 Gäste und auch in diesem Jahr werden mehrere hunderttausend Besucher erwartet. Auf dem 110.000 Quadratmeter großen Messegelände werden sich 310 Aussteller präsentieren. Der Eintritt ist für alle Interessierte frei.

