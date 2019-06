Stand: 15.06.2019 19:55 Uhr

IdeenExpo 2019: Blick in die Zukunft der Technik

Junge Menschen für Technik begeistern - aber wie? Die Macher der IdeenExpo in Hannover haben ihre ganz eigene Vorstellung: "Deine Ideen verändern" ist das Konzept der Veranstaltung. Es könnte auch "mitmachen, anfassen, nachfragen" lauten, denn bei der siebten Auflage von Europas größtem Jugend-Event für Naturwissenschaften und Technik geht es vor allem um das hautnahe Erleben und selbst Ausprobieren. Zur offiziellen Eröffnung am Sonnabend hatte Moderator Ranga Yogeshwar prominente Gäste - unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sowie Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU).

Vorab-Rundgang über die IdeenExpo

Einen Tag vor dem Start der IdeenExpo gab es am Freitag bereits einen Vorab-Rundgang. Bis zum 23. Juni läuft die Messe, die Schüler für Technik und Naturwissenschaft begeistern soll.







Weil: Ideen-Expo hilft bei Berufswahl

Weil sagte bei der Eröffnung, dass Hannover zwar auch größere und berühmtere Messen habe, "aber es gibt keine Messe, die so von der Begeisterung der Teilnehmer lebt", so der Ministerpräsident. Zudem helfe die IdeenExpo nicht nur Firmen, Nachwuchs zu finden. Vor allem unterstützte sie junge Menschen bei der Berufswahl. Auch Bundesbildungsministerin Karliczek (CDU) betonte, wie wichtig Bildung sei: "Deutschland lebt davon, dass es im technischen Know-How immer vorn ist." Aber: Es müssten vor allem mehr junge Frauen für technische Berufe gewonnen werden, mahnte die Politikerin.

Sendung komplett von Azubis produziert

In der 75-minütigen Livesendung von der feierlichen Eröffnung wurden die verschiedenen Stationen des Areals vorgestellt. Auf einer 1.000 Quadratmeter großen Fläche kann der NDR Campus mit seiner gesamten Technik - wie beispielsweise einem kompletten Fernsehstudio, dem mobilen N-JOY Hörfunkstudio, einer Virtual-Reality-Station und einem Drohnenkäfig - besucht werden. Und: Am Sonntag, 23. Juni, zeigt das NDR Fernsehen ab 12 Uhr eine Sondersendung zur IdeenExpo. Unter dem Titel "Experiment Zukunft - IdeenExpo Hannover" informiert sich Moderatorin Vanessa Kossen über neue Umwelt- und Klimaprojekte, die Schülerinnen und Schüler auf der Messe vorstellen.

In einer Kuppel der Mondlandung nähern

Auf 110.000 Quadratmetern können die Besucher in die bewährten neun Themenfelder wie den Produktionskosmos und die Digitalen Welten eintauchen. Sie werden diesmal ergänzt durch eine Klimazone, in der Exponate zum Mitmachen animieren. In einer begehbaren Kuppel können sich die Besucher zum 50. Jahrestag der Mondlandung mit diesem großen Schritt für die Menschheit vertraut machen. Auch Shows und Mitmach-Aktionen zum Thema Elektromobilität sind geplant. Auf einem Parcours etwa können elektrische Skateboards ausprobiert werden.

Neuer Besucherrekord für die IdeenExpo?

Bei der Veranstaltung "Perspektiven in MINT-Berufen - Mädchen treffen weibliche Führungskräfte" können Oberstufenschülerinnen weibliche Führungskräfte aus den Bereichen Mathematik, Informatik, den Naturwissenschaften sowie Technik treffen. Beim "RoboCup Junior Euro 2019" treten erstmals 150 Schüler-Teams aus ganz Europa mit selbstgebauten Robotern gegeneinander an. Konzerte sollen das Programm abrunden. Unter anderem dabei sind Bosse und Sasha. Zur letzten IdeenExpo reiste Rapper Cro an, den mehr als 13.000 Fans sehen wollten. Wie zur IdeenExpo 2017 hoffen die Macher wieder auf viele junge Besucher. Damals kamen nach Veranstalter-Angaben 360.000 Besucher - Rekord.

