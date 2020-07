Stand: 28.07.2020 18:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

IS-Unterstützer? Mutmaßlicher Islamist gefasst

Ermittler haben einen mutmaßlichen Islamisten in Hildesheim festgenommen. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, wird Rabih O. vorgeworfen, die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) unterstützt zu haben. Der Mann sollte noch am Dienstag einem Haftrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Zudem wurde die Wohnung eines weiteren mutmaßlichen Unterstützers in Hildesheim durchsucht. Die Vorwürfe gegen ihn reichten aber nicht für einen Haftbefehl, erläuterte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft.

Warum schließen sich junge Menschen dem IS an? NDR Kultur - Journal Gespräch - 06.07.2020 19:00 Uhr Autor/in: Deppe, Jürgen In der Podcast-Serie "Heimkehr. Leben nach dem Terror" geht es um drei junge Männer, die sich dem IS angeschlossen haben. Ein Gespräch mit der Islamismusexpertin Claudia Dantschke.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schwägerin in Essen festgenommen

Die Vorwürfe gegen Rabih O. wiegen schwer. Es bestehe der dringende Tatverdacht der Unterstützung des IS in sechs Fällen sowie des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz. So soll O. unter anderem seinem Bruder über Mittelsmänner rund 17.000 Euro geschickt haben, als dieser sich in Syrien im Gebiet des IS aufhielt. Seiner Schwägerin - ebenfalls mutmaßliches IS-Mitglied und am Dienstag in Essen festgenommen - und ihrer vier Kinder soll er 2015 bei der Ausreise geholfen haben.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.07.2020 | 17:00 Uhr