Stand: 19.08.2020 20:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

IS-Unterstützung: Plädoyers im Prozess erwartet

Im Prozess gegen eine mutmaßliche Unterstützerin der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) werden heute die Plädoyers gehalten. Möglicherweise fällt am Oberlandesgericht (OLG) Celle auch das Urteil. Eine 30-jährige Deutsch-Syrerin soll als Teil eines sogenannten Schwesternnetzwerks die Ausreise von Frauen zur Heirat mit IS-Kämpfern organisiert haben. Die Angeklagte aus Vechta war nach ihrer Abschiebung mit ihren vier minderjährigen Kindern aus der Türkei im Dezember verhaftet worden.

Angeklagte will sich vom IS distanziert haben

Nach Auffassung der Generalstaatsanwaltschaft war die 30-Jährige zunächst glühende Anhängerin des IS und warb für die Terrormiliz. Die Angeklagte sagte vor Gericht aus, dass sie die Ausreise nach Syrien schon nach kurzer Zeit bereut habe und sich vom "Islamischen Staat" distanziere. Bei ihrer Ausreise soll die Frau vom Netzwerk des mutmaßlichen IS-Deutschland-Chefs Ahmad A., der sich selbst Abu Walaa nennt, unterstützt worden sein. A. muss sich bereits seit 2017 in einem anderen Verfahren in Celle vor Gericht verantworten.

