IS-Rückkehrerin muss für drei Jahre und drei Monate in Haft Stand: 01.06.2022 12:31 Uhr Im Prozess gegen eine frühere Anhängerin der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat das OLG Celle sein Urteil gefällt. Die 34-jährige Frau aus Osnabrück muss für drei Jahre und drei Monate in Haft.

Mit dem Urteil blieb das Gericht unter der von der Bundesstaatsanwaltschaft geforderten Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren. Ihr Geständnis habe sich strafmildernd ausgewirkt, so das Gericht. Zudem würdigte die Strafkammer, dass die 34-Jährige radikal mit der islamistischen Szene gebrochen habe. "Die Angeklagte wird fraglos dort als Verräterin gesehen", sagte der Vorsitzende Richter Frank Rosenow. Romiena S. muss unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, schwerer Entziehung Minderjähriger und Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Haft.

Angeklagte ist geständig und in Aussteigerprogramm

Richter Rosenow sagte in der Urteilsbegründung, dass das Strafmaß niedrig erscheinen könne. Das Gericht habe S. anerkannt, dass sie alle Taten gestanden habe, an einem Aussteigerprogramm mitarbeite und sich vom IS losgesagt habe. Sie sei aufgrund einer schwierigen Jugend ohne Halt in der Familie und mit gescheiterter Schullaufbahn sehr empfänglich für den IS und seine Ideologie gewesen, so Rosenow.

Tochter in Syrien in Lebensgefahr gebracht

Es sei allerdings unbestritten, dass sie sich der Organisation über mehrere Jahre angeschlossen und in dieser Zeit drei IS-Kämpfer geheiratet habe. Sie habe ihre Tochter ohne das Wissen des Vaters mit nach Syrien genommen, wo sie Kämpfe teilweise hautnah miterlebt haben und das Kind demnach in konkrete Lebensgefahr gebracht, so der Richter. S. war Ende 2014 mit ihrer damals vierjährigen Tochter und einer 16-Jährigen, die sie angeworben haben soll, nach Syrien ins IS-Gebiet gereist.

Zudem hat S. nach Ansicht des Gerichts 2016 in der Stadt Rakka für einige Tage eine von der Terrormiliz versklavte Jesidin ausgebeutet. Die Betreuung der Frau wertete die Kammer als Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Jesidin wurde von einem Nebenklage-Anwalt in dem Prozess vertreten.

Verteidigung forderte zwei Jahre und zehn Monate Haft

Mit dem Urteil blieb die Strafkammer zwischen den Plädoyers von Anklagebehörde (viereinhalb Jahre Gefängnis) und Verteidigung (34 Monaten Gefängnis). Die Richter sagten, dass sie auf eine Perspektive für die Zukunft der Frau hoffen und dass sie wieder in die Gesellschaft zurückkehren kann. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

