"IS-Rückkehrer" wegen Betrugsverdacht in U-Haft

Ein am Donnerstag am Flughafen Berlin gelandeter mutmaßlicher IS-Anhänger aus Hildesheim, der aus der Türkei abgeschoben worden war, ist festgenommen worden. Allerdings nicht wegen möglicher Verbindungen zur Terrororganisation "Islamischer Staat", sondern wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Betrug. Diesen wirft ihm die Staatsanwaltschaft Hildesheim in acht Fällen vor - in Tateinheit mit Amtsanmaßung. Hinzu kämen zwei Fälle von Beleidigung und eine Bedrohung. Der 55-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

55-Jähriger soll sich als Anwalt ausgegeben haben

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, sich gegenüber Asylbewerbern und Flüchtlingen entweder selbst als Anwalt ausgegeben oder behauptet zu haben, einen Anwalt vermitteln zu können, um bei Asylverfahren oder beim Beschaffen deutscher Pässe zu helfen. Dafür soll er Geld kassiert, aber keine Gegenleistung erbracht haben. Das Amtsgericht hatte bereits im Juni einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Mann erlassen. Weil der Mann Anfang 2019 aus Deutschland ausgereist war, sei das Gericht davon ausgegangen, dass er sich einem Strafverfahren entziehen wollte.

Mann wird salafistischem Milieu in Hildesheim zugerechnet

Der 55-Jährige ist Teil einer siebenköpfigen deutsch-irakischen Familie, die die Türkei abgeschoben hatte. Sicherheitsbehörden rechnen sie dem salafistischen Milieu in Hildesheim zu. Eine Staatsanwaltschafts-Sprecherin konnte nicht sagen, ob es sich bei dem Festgenommenen um den Familienvater handelt. Die Türkei hat in dieser Woche mehrere deutsche mutmaßliche IS-Anhänger abgeschoben.

