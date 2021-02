Stand: 03.02.2021 08:10 Uhr IS-Prozess: Verteidigung fordert Freispruch für "Abu Waala"

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschland-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), der sich "Abu Walaa" nennt, hat die Verteidigung am Oberlandesgericht Celle einen Freispruch gefordert. Der Tatvorwurf, dass der Iraker junge Menschen radikalisiert habe, sei von der Anklage und während der Beweisaufnahme des Gerichts nicht konkretisiert worden, argumentierten die Anwälte in ihrem Plädoyer. Außerdem gebe es Zweifel an der Glaubwürdigkeit eines Kronzeugen sowie eines Polizeispitzels, auf deren Aussagen sich die Bundesanwaltschaft vor allem gestützt hatte. Die Anklage fordert elfeinhalb Jahre Haft für den Prediger. Abu Walaa und drei Mitangeklagte stehen wegen Unterstützung des IS und Mitgliedschaft in der Terrormiliz seit September 2017 vor Gericht.

Weitere Informationen IS-Prozess: "Abu Walaa" drohen elfeinhalb Jahre Haft Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch in dem Verfahren in Celle plädiert. Angeklagt ist der mutmaßliche Deutschland-Chef des IS. (27.01.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.02.2021 | 07:30 Uhr