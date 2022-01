Stand: 27.01.2022 12:15 Uhr IHK: Niedersachsens Unternehmen setzen auf Niedersachsen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Hannover rechnet damit, dass künftig mehr Unternehmen als bisher ihre Produktion in Niedersachsen ausweiten oder aus dem Ausland zurückholen werden. Hauptgrund sind demnach die anhaltenden Probleme in den Lieferketten. Dieser Schritt sei für Unternehmen eine Perspektive, um weniger abhängig zu sein, so eine IHK-Sprecherin. Bisher hätten viele Firmen den Schritt deshalb nicht gemacht, weil die Auftragsbücher voll seien und es zu wenig Fachkräfte gebe, um diese Aufträge abzuarbeiten.

