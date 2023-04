Stand: 04.04.2023 16:48 Uhr Hundewelpe in Kanal entsorgt - Polizei hofft auf Hinweise

Nach dem Fund eines toten Hundewelpen bei Harsum (Landkreis Hildesheim) hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Den Angaben zufolge war der Kadaver am 28. März im Stichkanal am Ende der Bahngleise entdeckt worden. Das tote Tier befand sich zusammen mit mehreren Steinen und einem Kanister Scheibenreiniger in einer leopardengemusterten Tasche, die im Kanal trieb. Aufgrund des Verwesungszustandes gehen die Beamten davon aus, dass der Rüde schon vor einiger Zeit verendete und dann im Kanal entsorgt wurde. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05066) 98 50 bei der Polizei in Sarstedt zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.04.2023 | 06:30 Uhr