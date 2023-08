Stand: 19.08.2023 10:13 Uhr Hunderte Strohballen in Brand - Löscheinsatz dauert an

Im Landkreis Nienburg sind in der Nacht zu Samstag rund 200 Strohballen in Brand geraten, die Löscharbeiten dauern auch am Vormittag an. Laut Feuerwehr befindet sich das betroffene Feld im Bereich Stolzenau. Um die Flammen zu löschen, müssen die Strohballen nach und nach auseinandergezogen werden. Dabei würden immer wieder Rauchwolken aufsteigen. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde nach bisherigen Angaben niemand.

