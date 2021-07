Stand: 27.07.2021 16:51 Uhr Hunderte Menschen in Celle und Hildesheim in Quarantäne

252 Personen befinden sich im Kreis Hildesheim momentan in häuslicher Quarantäne, sagte die Kreissprecherin Birgit Wilken am Dienstag dem NDR in Niedersachsen. Die meisten von seien vorher in Hannover feiern gewesen. Besonders ein Party-Abend in einem Club am Raschplatz wirke sich deutlich auf die Statistik aus. Dort habe eine infizierte Frau mitgefeiert. Seitdem gelten 141 Menschen aus dem Kreis Hildesheim als erste Kontaktperson, zwei seien positiv getestet, so Wilken. Im Kreis Celle befinden sich aktuell 420 Personen in Quarantäne, alleine 300 nach einem Abiball. Die Behörden appellieren an die Party-Besucher, sich vor Ort zu registrieren.

