Stand: 26.03.2024 15:29 Uhr Hund wird vor Supermarkt geklaut - während Besitzerin einkauft

Ein Unbekannter hat in Hildesheim am Montagabend einen Jack Russell Terrier geklaut. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die Besitzerin ihre Hündin gegen 19.50 Uhr mit der Leine an einem Fahrradständer vor einem Supermarkt angebunden. Als sie das Geschäft auf dem sogenannten Phönixgelände 20 Minuten später wieder verließ, fehlte von ihrer Hündin und der grauen Leine jede Spur. Die Polizei in Hildesheim ermittelt aktuell wegen Diebstahls. Bei dem gestohlenen Tier handelt es sich um einen weißen Jack Russell Terrier mit dunklen Flecken im Fell. Die Hündin ist den Angaben zufolge zwischen 15 und 16 Jahre alt. Laut Polizei könnte Hinweisen zufolge ein Mann zwischen 55 und 65 Jahren tatverdächtig sein. Er soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Hündin geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min